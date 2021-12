TechnipFMC : très belle semaine

(Boursier.com) — Porté par le gain de deux gros contrats ainsi que par une note d'analyste, TechnipFMC s'offre un bond de plus de 9% sur la semaine, à 5,8 euros ce vendredi. Le groupe parapétrolier, via Gulf Automation Services & Oilfield Supplies LLC, a remporté un accord-cadre majeur (plus d'un milliard de dollars) sur 10 ans pour les têtes de puits, les arbres et les services associés auprès d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Il a également décroché trois accords-cadres auprès de Petrobras pour un montant total allant de 500 millions à 1 milliard de dollars.

Sur le front des analystes, Jefferies a rehaussé son conseil sur la valeur de 'conserver' à 'acheter' tout en ajustant son objectif de cours de 7 à 8 euros.