TechnipFMC : Technip Energies affiche ses ambitions avant la scission

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Technip Energies organise son Capital Markets Day virtuel dans le cadre du projet préalablement annoncé de scission de TechnipFMC en deux leaders industriels, indépendants et cotés en bourse : TechnipFMC et Technip Energies. La transaction devrait être structurée sous forme de spin-off d'une part majoritaire du segment Technip Energies de TechnipFMC. La scission devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021 sous réserve des autorisations et conditions réglementaires habituelles.

Grâce à son modèle éprouvé de réalisation de projets et son offre étendue de technologies, produits et services, la société d'ingénierie et de technologies est idéalement positionnée pour accélérer la transition énergétique, indique le groupe. Elle emploie plus de 15.000 personnes dans 34 pays et s'appuie sur 60 ans de succès. Technip Energies sera immatriculée aux Pays-Bas et tandis que son siège social et opérationnel se trouvera à Paris. Ses Actions seront cotées sur Euronext Paris, sous le symbole " TE " avec certificats de dépôt américains ("ADR"). Sur la période de 12 mois close le 20 juin 2020, Technip Energies a enregistré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Son carnet de commandes s'élevait à 13,2 milliards d'euros à la fin juin.

Technip Energies dispose d'un réservoir important d'opportunités de marché annuel estimé à plus de 100 milliards d'euros avec un potentiel de croissance élevé sur des secteurs orientés à la hausse; ce potentiel est soutenu par une base importante sur les marchés traditionnels, qui sont également en pleine mutation pour devenir des marchés bas carbone.

En termes d'objectifs, la firme vise un chiffre d'affaires compris entre 6,5 milliards et 7 milliards d'euros en 2021, associé à une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6%. A moyen terme, Technip Energies table sur une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires à taux de change constant et sur une augmentation de plus de 100 points de base de sa marge opérationnelle.

"Nous sommes positionnés au coeur des problématiques de la transition énergétique - de la décarbonation aux solutions sans carbone - pour répondre aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain", affirme le directeur général de Technip Energies, Arnaud Pieton. "Notre important carnet de commandes associé à une large gamme d'opportunités commerciales nous apportent une grande visibilité sur nos revenus et le potentiel d'expansion de nos marges à moyen terme".