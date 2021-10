TechnipFMC : repli marqué après les résultats

(Boursier.com) — TechnipFMC abandonne 3,7% à 6,5 euros au lendemain de la publication de résultats trimestriels plutôt décevants. Le chiffre d'affaires, en baisse de 8,6% sur un an à 1,58 milliard de dollars, et l'EBITDA ajusté de 140,6M$ (+16,1%), sont notamment ressortis inférieurs aux attentes des analystes. Le groupe parapétrolier a par ailleurs essuyé une perte nette ajustée de 25 M$, soit 0,06$ par action dilué. Le cash-flow des opérations a atteint 135,9 M$ sur le trimestre et le backlog à fin septembre ressort à 7 Mds$, en repli de 7,7% sur un an.

L'augmentation de l'activité Subsea et les commentaires sur les perspectives sont néanmoins "encourageants", selon Citi, 'neutre' sur le dossier. L'amélioration des perspectives est "mieux reflétée" dans la valorisation que pour ses pairs européens, selon la banque.

Pour Oddo BHF, cette publication est rassurante sur les capacités du groupe à générer du FCF. Le titre surperforme ses pairs en Europe mais il reste en retard par rapport à ceux aux US. Le courtier maintient ainsi son avis 'surperformer' et sa cible de 10,7 euros afin de jouer une poursuite du rerating par rapport aux acteurs américains.