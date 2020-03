TechnipFMC remporte un important contrat en Angola

Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC a remporté un contrat intégré "significatif" portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l'installation (iEPCI) auprès de BP Angola pour le développement du champ Platina, situé au large de l'Angola, dans le bloc 18, à une profondeur d'eau comprise entre 1.200 et 1.500 mètres. Pour TechnipFMC, un contrat significatif se situe entre 75 millions de dollars et 250 millions de dollars. Ce contrat couvre la fabrication, la livraison et l'installation des équipements sous-marins, dont les arbres sous-marins, un collecteur de production avec les systèmes de contrôle et de connexion sous-marins associés, ainsi que les conduites rigides, les ombilicaux et les jumpers flexibles.

Arnaud Piéton, Président des activités Subsea chez TechnipFMC, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés par BP pour cet important projet de développement en eaux profondes au large de l'Angola. Nous sommes déterminés à soutenir BP et l'industrie pétrolière et gazière en Angola. Ce contrat EPCI intégré (iEPCI), qui fait suite aux études d'avant-projet détaillées intégrées (iFEED), s'appuiera sur notre présence locale et notamment notre base de services à Luanda et notre usine d'ombilicaux à Lobito".