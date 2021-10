TechnipFMC : publie un EBITDA ajusté de 140,6 M$

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de TechnipFMC au troisième trimestre s'est élevé à 1.579,4 M$. La perte des activités poursuivies attribuable à TechnipFMC représente 40,6 M$, soit 0,09$ par action diluée. Ces résultats comprennent des charges et (crédits) après impôts totalisant 15,6 millions de dollars de dépenses, ou 0,03$ par action, qui incluent les éléments suivants :

Dépréciation et autres charges de 38 M$ ;

Frais de restructuration et autres charges de 6,1 M$ ;

Revenu de participation dans Technip Energies de (28,5 M$).

La perte ajustée des activités poursuivies s'élève à 25 millions de dollars, soit 0,06$ par action diluée. La perte ajustée des activités poursuivies comprend une perte sur extinction anticipée de la dette de 16 M$. L'EBITDA ajusté représente 140,6 M$ ; la marge d'EBITDA ajusté est de 8,9%.

Doug Pferdehirt, Président-directeur général de TechnipFMC, a déclaré : "Les résultats du troisième trimestre reflètent la solidité continue des performances opérationnelles et renforcent notre confiance dans la réalisation de nos objectifs financiers annuels. Nous avons également progressé sur nos engagements de renforcement de notre bilan et de sortie de notre participation dans Technip Energies. Avec la finalisation de notre dernière vente, nous avons désormais vendu un peu plus de 75% de notre participation initiale dans Technip Energies, dont une partie a été utilisée pour réduire notre encours de dette de 185 millions de dollars au cours du trimestre.

Doug Pferdehirt ajoute : "Dans le sous-marin, les commandes entrantes se sont élevées à 1,1 milliard de dollars, portant le total du segment à ce jour à 3,9 milliards de dollars... Nous continuons de prévoir une croissance des commandes jusqu'en 2022, qui est soutenue par le quatrième trimestre consécutif d'augmentation de la valeur des projets dans notre liste d'opportunités sous-marines.

Dans les technologies de surface, les commandes entrantes se sont élevées à 250 millions de dollars pour le trimestre. Nous prévoyons une augmentation significative de l'activité des commandes internationales au quatrième trimestre, grâce à plusieurs récompenses pluriannuelles".

Doug Pferdehirt précise : "La croissance entrante sous-marine tout au long de 2021 reflète en partie la dynamique que nous observons au Brésil, une région importante pour TechnipFMC où nous sommes présents depuis plus de 5 décennies. Au cours du trimestre, nous avons signé 3 contrats d'affrètement de navires à long terme avec Petrobras. Ces récompenses sont un indicateur avancé de la forte demande de conduites flexibles sur le marché brésilien, où nous pensons que les volumes dépasseront les 700 kilomètres par an au cours des trois prochaines années".