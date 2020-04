TechnipFMC : plan d'action

(Boursier.com) — TechnipFMC recule de 2,7% ce vendredi à 7,23 euros, alors que le chiffre d'affaires global du groupe s'est établi à 3,13 milliards de dollars au 31 mars 2020. La perte nette a atteint -3,256 Mds$, soit -7,28 dollars par action diluée. Sont inclus dans ce résultat -3,207 Mds$ de charges et produits après impôts, soit -7,17$ par action diluée. La perte nette ajustée s'établit à -49,1 millions de dollars, soit -0,11$ par action diluée.

L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et les produits avant impôts, ressort à 220,2 M$ et la marge d'Ebitda ajusté ressort à 7%.

En réponse à l'environnement de marché actuel, TechnipFMC a récemment annoncé une série d'initiatives de réduction des coûts qui permettront de réaliser des économies annualisées d'au moins 130 M$ dans le segment Surface Technologies et au Corporate.

TechnipFMC a désormais identifié plusieurs actions qui permettront de réaliser des économies supplémentaires de plus de 220 M$. Elles concerneront l'ensemble des segments d'activité et des fonctions support.

Le total des réductions de coûts devrait dépasser 350 M$. La société prévoit d'atteindre ce taux de réduction visé d'ici la fin de l'année.

De plus, TechnipFMC a décidé des réductions des rémunérations fixes jusqu'à la fin de l'année de 30% pour le Président Directeur général et pour le Conseil d'Administration, et de 20% pour l'équipe de direction.

Flux de trésorie

La société a enregistré au cours du trimestre une provision pour impôts de 37,7 M$. Le taux d'imposition trimestriel a été impacté par des charges de dépréciation non déductibles enregistrées au cours du trimestre. Au cours du trimestre, les amortissements et dépréciations ont représenté un montant total de 120,4 M$.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation a atteint 27,9 M$. TechnipFMC a terminé la période avec 4,999 Mds$ de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, dont environ 3,2 Mds$ étaient détenus par les coentreprises. La trésorerie et les équivalents de trésorerie provenant des activités d'exploitation totalisaient environ 1,8 Md$, dont une part significative était disponible pour être utilisée par l'entreprise. La trésorerie nette en fin de période s'élevait à 588,8 M$.

Les liquidités sont renforcées par une ligne de crédit renouvelable (LCR) de 2,5 Mds$. Au 31 mars, la société avait émis 1,374 Md$ de billets de trésorerie et avait effectué des tirages pour un montant de 500 M$ sur la LCR en réponse aux conditions difficiles des marchés de billets de trésorerie.

Dividendes

La société a récemment annoncé que son Conseil d'administration avait revu sa politique de dividendes à 0,13 dollar par action sur une base annualisée. TechnipFMC a effectué un versement de dividendes de 0,13 dollar par action en début de mois, ce qui correspond à la distribution de dividendes annuelle pour 2020. La nouvelle politique de dividendes réduira la distribution annuelle en espèces de 175 M$ par rapport à l'année précédente.

La société a l'intention de verser les dividendes 2021 sous forme d'acomptes trimestriels à partir du mois d'avril 2021.

Toutes les prévisions par segments partent du principe que le COVID-19 ne provoquera pas de nouvelles dégradations importantes. Technip FMC vise donc pour 2020 des charges corporate nettes comprises entre 165 et 175 M$ pour l'ensemble de l'exercice (en excluant l'impact des variations des taux de change). Les charges d'intérêts nettes devraient être comprises entre 80 et 90 M$ pour l'ensemble de l'exercice, en excluant l'impact de la réévaluation du passif financier obligatoirement remboursable des partenaires. Les dépenses d'investissement sont attendues à environ 300 M$ pour l'ensemble de l'exercice.

Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a ajusté son objectif de cours sur le dossier de 9 à 8,4 euros.