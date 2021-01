TechnipFMC organisera un "Capital Markets Day" consacré à Technip Energies BV le 28 janvier

TechnipFMC organisera un "Capital Markets Day" consacré à Technip Energies BV le 28 janvier









Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Le groupe TechnipFMC annonce aujourd'hui qu'il organisera un "Capital Markets Day" consacré à Technip Energies BV le 28 janvier 2021 dans le cadre du projet de scission précédemment annoncé par la société pour former deux leaders industriels, indépendants et cotés : TechnipFMC et Technip Energies.

Cette transaction devrait prendre la forme d'un "spin-off" d'une part majoritaire du segment d'activité Technip Energies de TechnipFMC. La séparation devrait être finalisée au premier trimestre 2021, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires.

Le "Capital Markets Day" sera l'occasion d'assister aux présentations des membres de l'équipe dirigeante de Technip Energies, dont :

Arnaud Pieton, Chief Executive Officer

Bruno Vibert, Chief Financial Officer

Marco Villa, Chief Operating Officer

Les participants auront l'occasion d'échanger avec eux ainsi que d'autres membres clés de l'équipe dirigeante de Technip Energies.

Ces présentations passeront en revue les vastes compétences de Technip Energies en matière de réalisation de projets et son offre étendue de technologies, de produits et de services, mettront en évidence la vision stratégique de Technip Energies à long terme et son positionnement unique dans le domaine de la transition énergétique et présenteront les performances financières de Technip Energies.

Le "Capital Markets Day" aura lieu le jeudi 28 janvier 2021, à 14 h (HNEC). Une téléconférence en direct et la présentation qui l'accompagne seront disponibles dans la section relations investisseurs du site Web de TechnipFMC, à l'adresse www.technipfmc.com. Un enregistrement de la téléconférence sera disponible sur le même site Web pendant un an. Une présentation complémentaire contenant des informations financières sélectionnées pour Technip Energies pour les exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, ainsi que pour le semestre clos le 30 juin 2020, sera également disponible dans la rubrique Relations Investisseurs du site Internet de TechnipFMC à l'adresse www.technipfmc.com.