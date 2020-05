TechnipFMC : nouveaux financements

(Boursier.com) — TechnipFMC annonce, suite à la confirmation reçue de la Banque d'Angleterre concernant l'éligibilité de la Société en tant qu'émetteur dans le cadre du mécanisme de financement des entreprises COVID du gouvernement britannique (le CCFF), avoir conclu un contrat avec Bank of America Merrill Lynch International DAC (dealer) et un contrat d'agence d'émission et de paiement avec Bank of America, National Association, London Branch, relatifs au programme européen de papier commercial établi dans le cadre du CCFF en tant que source de liquidités supplémentaires pour la Société. Il s'agit d'un programme de 600 M£.

En outre, la société a également annoncé dans le formulaire 8-K inscrit auprès de la SEC, gendarme américain de marché, que le 19 mai 2020, la Société, en tant qu'emprunteur et garant, conjointement avec sa filiale Technip Eurocash SNC, société constituée en vertu des lois de La France en tant que société en nom collectif, a conclu un contrat de crédit revolving senior non garanti de 500 millions d'euros avec HSBC France...