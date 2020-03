TechnipFMC : nouveau plongeon pour le petit poucet du CAC40

(Boursier.com) — Malgré des cours pétroliers qui maintiennent une partie de leur rebond (environ +6% pour le Brent et le WTI), TechnipFMC a vu son sursaut technique matinal complètement avorter pour pointer cet après-midi en baisse de 10% sous les 8 euros et prendre à nouveau la place de plus forte baisse du CAC40 (-23% hier).

Le groupe de services pétroliers est d'ailleurs devenu le petit poucet du CAC40 avec une capitalisation d'à peine 3,5 milliards d'euros qui a déjà fondu de 55% depuis le début de l'année.

En plus des ventes alimentées par les craintes de révision drastique des investissements par les majors pétrolières, des stratégies vendeuses sont à l'oeuvre. On a par exemple appris ce mardi que le hedge fund américain Lone Pine Capital détenait une position vendeuse portant sur 0,92% du capital de TechnipFMC (en date du 9 mars).