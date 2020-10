TechnipFMC nomme Margareth Ovrum au board

(Boursier.com) — TechnipFMC annonce que Margareth Ovrum, Vice-Président exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil, est nommée à son Conseil d'administration à compter du 1er octobre 2020. Madame Ovrum, 62 ans, a plus de 38 ans d'expérience chez Equinor (anciennement Statoil), société norvégienne spécialisée dans l'énergie. Elle est actuellement et depuis 2018 Vice-Présidente exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil. Elle prendra sa retraite d'Equinor à compter du 1er janvier 2021. Elle a successivement occupé plusieurs fonctions de direction chez Equinor, y compris President, Equinor Brazil, de 2018 à 2020 ; Vice-Présidente exécutive en charge des technologies, des projets et du forage de 2011 à 2018 ; Vice-Présidente exécutive en charge des technologies et des nouvelles énergies pour Statoil Hydro de 2007 à 2011 ; Vice-Présidente exécutive chargée des technologies et des projets de 2004 à 2007 et Vice-Présidente exécutive en charge de la santé, de la sécurité et de l'environnement en 2004.

Elle est actuellement membre du Conseil d'administration de FMC Corporation. Elle a auparavant siégé aux Conseils d'administration d'Alfa Laval AB (2015 à 2019), d'Atlas Copco AB (2008 à 2017) et de Ratos AB (2009 à 2014).