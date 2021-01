TechnipFMC : nomination d'Alf Melin au poste d'Executive Vice President et directeur financier

(Boursier.com) — TechnipFMC annonce la nomination d'Alf Melin au poste d'Executive Vice President et directeur financier, à compter du 25 janvier. Ce dernier travaille dans la société depuis 1995 et a occupé de nombreux postes de direction dans les domaines de la finance, de la trésorerie et des opérations. Il occupe actuellement le poste de Senior Vice President, Finance Operations, où il est responsable des activités financières de la société pour tous les segments. En outre, il supervise directement les opérations financières pour le segment Subsea. Auparavant, il a occupé divers postes opérationnels, notamment celui de Senior Vice President, Surface Americas, et de directeur général, Fluid Control. Diplômé de l'université de Lund en Suède, la carrière de M. Melin dans la société inclut huit années dans diverses positions à travers le monde.

Cette nomination fait suite à la démission, également effective le 25 janvier 2021, de Maryann Mannen en tant qu'Executive Vice President et directrice financière, qui quitte la société pour poursuivre une autre opportunité professionnelle.

Doug Pferdehirt, Président-directeur général de TechnipFMC, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer la nomination d'Alf Melin au poste d'Executive Vice President et directeur financier de TechnipFMC. Il a contribué de manière significative au développement de l'organisation financière actuelle de la société, faisant de lui un successeur naturel. Je suis convaincu que la vaste expérience financière d'Alf et sa connaissance opérationnelle approfondie de nos activités dans le domaine des technologies sous-marines et de surface l'ont bien préparé pour diriger l'organisation financière de TechnipFMC."

"Enfin, je tiens à remercier Maryann pour l'ensemble de ses nombreuses contributions tout au long de ses 35 ans de carrière au sein de TechnipFMC, et notamment l'annonce de notre séparation prévue en deux leaders industriels cotés en bourse. Cela permet son remplacement au sein de l'équipe dirigeante d'être assuré dans le cadre d'une succession naturelle. Je lui souhaite tout le succès possible dans son nouveau rôle."