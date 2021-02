TechnipFMC : Le résultat net ajusté s'élève à 89,3 M$

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC annonce un flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 657 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible de 365 millions de dollars.

Tous les segments ont réalisé leurs objectifs financiers

Le total des prises de commandes de la société est de 10,1 milliards de dollars. Les commandes Subsea sont de 4 milliards de dollars. Le carnet de commandes résilient s'établit à 21,4 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total de la société au quatrième trimestre a atteint 3.426,1 millions de dollars. La perte nette attribuée à TechnipFMC plc a atteint 39,3 millions de dollars, soit 0,09 dollar par action diluée. Ces résultats comprennent des charges et crédits après impôts pour un total de 62,7 millions de dollars en charges, soit 0,14 dollar par action diluée. Le résultat net ajusté s'est élevé à 23,4 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action diluée.

Les résultats ajustés pour la période en cours ont pris en charge toutes les dépenses liées directement au COVID-19 et les impacts opérationnels liés à la pandémie. Les dépenses liés au COVID-19 sont exclus des résultats ajustés des précédents trimestres de 2020.

L'EBITDA ajusté, qui exclut les charges et crédits avant impôts, a atteint 300,8 millions de dollars, comprenant une perte de change de 2,6 millions de dollars, tandis que la marge d'EBITDA ajusté ressort à 8,8%.

Sur l'année, le chiffre d'affaires total de la société pour l'exercice complet a atteint 13.050,6 millions de dollars. La perte nette attribuée à TechnipFMC plc a atteint 3.287,6 millions de dollars, soit 7,33 dollars par action diluée. Ces résultats comprennent des charges et crédits après impôts pour un total de 3.376,9 millions de dollars en charges, soit 7,53 dollars par action diluée. Le résultat net ajusté s'est élevé à 89,3 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée.

L'EBITDA ajusté, qui exclut les charges et crédits avant impôts, a atteint 1.083,3 millions de dollars, comprenant une perte de change de 28,8 millions de dollars, tandis que la marge d'EBITDA ajusté ressort à 8,3%.

Mise à jour sur la scission

"Tout au long de 2020, nous avons poursuivi nos travaux visant à scinder TechnipFMC en deux sociétés non diversifiées leaders du secteur, la transaction étant désormais finalisée grâce à la scission partielle de Technip Energies le 16 février 2021.

Les actionnaires de TechnipFMC ont reçu, à titre de dividende, une action ordinaire de Technip Energies N.V. pour cinq actions ordinaires de TechnipFMC détenues à la fermeture des bureaux à la date d'enregistrement. Technip Energies est désormais une société indépendante. Ses actions ordinaires sont cotées sous le symbole boursier "TE" sur Euronext Paris et ses American Depositary Receipts (ADR) de niveau 1 négociés de gré à gré aux États-Unis" commente le groupe.

Doug Pferdehirt, président-directeur général de TechnipFMC, a déclaré : "Notre succès a toujours été le résultat des efforts inlassables et de l'engagement sans faille des femmes et des hommes de TechnipFMC. Leurs réalisations en 2020 ont été tout simplement exceptionnelles compte tenu des épreuves et des difficultés qui se sont produites dans le monde entier.

Nos efforts pour relever les défis du COVID-19 ont été reconnus par nos clients. D'un commun accord, nous avons trouvé des solutions qui ont contribué à atténuer nombre des obstacles auxquels nous avons été confrontés et qui ont permis aux projets d'avancer en toute sécurité. Cette collaboration nous a permis de protéger notre carnet de commandes et de rester concentrés sur l'exécution des projets, ce qui nous a permis d'obtenir de solides performances et d'atteindre nos objectifs financiers dans tous les segments".

M. Pferdehirt a ajouté : "Tout au long de 2020, nous avons enregistré plusieurs réalisations notables en ce qui concerne la transformation de notre entreprise. Nous avons progressé dans notre projet de séparation en deux sociétés indépendantes, leaders du secteur, avec la conclusion de la transaction le 16 février de cette année. Nous avons atteint notre objectif de réduction des coûts de plus de 350 millions de dollars, bien en avance sur le calendrier fixé Nous avons fourni un aperçu complet de nos efforts ESG, y compris de nouvelles initiatives à réaliser jusqu'en 2023 et un engagement à réduire de 50% les émissions équivalentes des cahiers des charges 1 et 2 d'ici 2030. Et, dans le cadre de nos efforts pour favoriser un changement durable, nous avons introduit des éléments clés de notre transformation numérique, notamment Subsea StudioTM et iComplete, qui permettront d'améliorer la rentabilité des projets, d'améliorer les performances et de réduire les émissions."

M. Pferdehirt a poursuivi : "Concernant Surface Technologies, nous prévoyons que la croissance de l'activité internationale entraînera une hausse du chiffre d'affaires du segment dans l'exercice complet en 2021. Nous prévoyons que les revenus en Amérique du Nord seront stables ou légèrement en baisse, mais nous prévoyons que la forte adoption par les clients de notre écosystème iCompleteTM stimulera la croissance de nos revenus liés aux livraisons. Nous restons mobilisés sur les marchés internationaux plus résilients où nous prévoyons de générer environ 65% de notre chiffre d'affaires annuel."

"Dans le segment Subsea, nos perspectives reflètent le regain de confiance des opérateurs compte tenu de l'amélioration des perspectives économiques, de la moindre volatilité du marché et de la hausse du prix du pétrole. Pour l'année en cours, nous prévoyons que le Brésil sera la région du monde la plus active pour les commandes de nouveaux projets, la croissance provenant également de la mer du Nord, de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique. Nous demeurons persuadés que les prises de commandes pour 2021 dépasseront les 4 milliards de dollars atteints en 2020. Nous connaissons également un niveau élevé d'activité en amont, ce qui devrait permettre une récupération plus durable des activités en eaux profondes et conforter notre attente d'une croissance continue des commandes en 2022."

M. Pferdehirt a ajouté : "TechnipFMC est bien positionnée pour la transition énergétique, avec des opportunités offshore significatives dans les activités Subsea, notamment le nouvel éolien, l'énergie houlomotrice, le stockage du carbone et l'hydrogène vert. Deep PurpleTM est l'une de ces initiatives, où nous tirons parti de nos capacités de base : iEPCITM, les technologies exclusives et les partenariats. En outre, nous voyons des opportunités futures liées à nos investissements en phase préliminaire de projets et de solutions qui accélèrent le rôle de nos technologies dans la transition énergétique alors que nous continuons à redéfinir l'énergie offshore".

M. Pferdehirt a conclu : "Nous sommes ravis de nous être lancés dans une aventure indépendante en tant que fournisseur technologique de premier plan des secteurs énergétiques tant traditionnels que nouveaux. Nous sommes bien placés pour bénéficier de l'amélioration des perspectives du marché et restons concentrés sur la progression de notre transformation commerciale et de nos engagements ESG pour aider nos clients à répondre à la demande mondiale en énergie."