TechnipFMC : le bénéfice des activités poursuivies s'élève à 430,3 M$ au T1

TechnipFMC : le bénéfice des activités poursuivies s'élève à 430,3 M$ au T1









Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC plc publie aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires total de la société au premier trimestre ressort à 1.632 millions de dollars. Le bénéfice des activités poursuivies attribuable à TechnipFMC plc s'est élevé à 430,3 millions de dollars, soit 0,95 dollar par action diluée. Ces résultats comprennent un revenu de la participation de la société dans Technip Energies de 470,1 millions de dollars, principalement lié à une variation favorable de la juste valeur marchande.

Les charges et crédits après impôts totalisent 444,8 millions de dollars de crédit, ou 0,99$ par action diluée. La perte ajustée des activités poursuivies s'est élevée à 14,5 millions de dollars, ou 0,03$ par action diluée.

Le BAIIA ajusté, qui exclut les charges et crédits avant impôts, est de 165,2 millions de dollars. La marge d'EBITDA ajusté ressort à 10,1%. Le BAIIA ajusté comprend un gain de change de 28,1 millions de dollars.

Le flux de trésorerie provenant des activités poursuivies est de 182 millions de dollars et le flux de trésorerie disponible s'inscrit à 137 millions de dollars

Les commandes entrantes Subsea ont plus que doublé séquentiellement pour atteindre 1,5 milliard de dollars.

Comme annoncé précédemment, le 16 février dernier, la société a finalisé la scission partielle de Technip Energies à ses actionnaires.

Doug Pferdehirt, président-directeur général de TechnipFMC, a déclaré : "Notre premier trimestre en tant que fournisseur leader de pure play, de technologie et de services aux industries traditionnelles et nouvelles de l'énergie a été exceptionnel. Le BAIIA ajusté total de la société lié aux activités poursuivies était de 165 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles de 137 millions de dollars. Nous avons obtenu de solides résultats financiers dans les technologies Subsea et Surface, en grande partie grâce à une solide exécution opérationnelle. Nous avons également annoncé de nouveaux partenariats stratégiques qui permettront de faire progresser davantage le développement d'opportunités matérielles pour TechnipFMC dans la transition énergétique".