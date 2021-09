TechnipFMC lance une offre ciblant les obligations à 6,5% échéance 2026

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TechnipFMC lance une offre publique d'achat pour un montant pouvant atteindre 250 Millions de dollars ciblant ses obligations de premier rang à 6,500% d'échéance en 2026.

Les termes et conditions de l'offre publique d'achat sont énoncés dans une offre datée du 31 août. La société a l'intention de financer l'offre publique d'achat avec ses liquidités. L'offre publique d'achat expirera à 23h59, heure de New York, le 28 septembre prochain, à moins qu'elle ne soit prolongée ou résiliée plus tôt.