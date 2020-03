TechnipFMC</b> : la passe de deux

TechnipFMC : la passe de deux

TechnipFMC : la passe de deux









Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC, qui s'est envolé de plus de 30% vendredi, flambe encore de près de 20% à 7,2 euros ce lundi. Fortement pénalisé par la chute du prix de l'or noir, le groupe parapétrolier connait un terrible début d'année en bourse. Malgré ce sursaut, le titre a perdu plus de 65% de sa valeur depuis le premier janvier. Compte tenu des conditions de marché, la firme a d'ailleurs reporté son projet de scission avec TechnipFMC d'un côté et Technip Energies de l'autre.

Sur le front des analystes, Exane BNP Paribas a réitéré son conseil 'neutre sur le dossier tout en coupant sa cible de 15,5 à 8,5 euros. Cowen reste de son côté à 'surperformer' avec un objectif ajusté de 23,6 à 24,3 euros. Barclays était passé vendredi à 'surpondérer' malgré un objectif de cours coupé de 21 à 9,7$.