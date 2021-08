TechnipFMC : investissement stratégique

TechnipFMC : investissement stratégique









Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC annonce un investissement stratégique dans Loke Marine Minerals pour permettre la transition énergétique. Ainsi, le groupe s'associe à Loke pour développer des technologies adaptées à l'extraction des minéraux des fonds marins, "favorisant la transition énergétique et un avenir durable". Les minéraux marins ont été identifiés par la Banque mondiale, le Forum économique mondial et l'Agence internationale de l'énergie comme l'une des solutions potentielles pour répondre à la demande croissante de métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques, les technologies d'énergie propre et l'électronique grand public. Loke et TechnipFMC développent un système de production sous-marin autonome en instance de brevet qui vise à avoir un impact minimal sur l'environnement et positionne la société pour une éventuelle licence offshore sur le plateau continental norvégien (NCS) et à l'international. TechnipFMC détient une participation minoritaire dans Loke. Wilh. Wilhemsen Holding ASA, groupe mondial de l'industrie maritime, et NorSea Group, ont également pris une participation dans Loke.