TechnipFMC : important contrat au Brésil

(Boursier.com) — TechnipFMC a remporté trois accords-cadres de Petrobras qui réaffirment la position de leader de la Société sur le marché des conduites flexibles au Brésil, le marché le plus important et le plus établi du secteur. Au total, les accords-cadres forment un contrat important pour TechnipFMC, autrement dit un contrat d'un montant allant de 500 millions à 1 milliard de dollars. Les contrats ont été attribués dans le cadre de la volonté de Petrobras d'augmenter la récupération de pétrole dans ses développements de friches industrielles, principalement dans les champs post-salifères au large du Brésil.

Les accords-cadres couvrent la fabrication de plus de 500 kilomètres de conduites flexibles au cours des quatre prochaines années, ainsi que les services. Cela porte le total des volumes contractuels de la Société au cours de l'année en cours avec Petrobras à environ 600 kilomètres.