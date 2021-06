TechnipFMC : gros contrat au Brésil

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC cède 1% à 7,5 euros en matinée à Paris. Le groupe parapétrolier a annoncé hier soir avoir remporté un important contrat subsea (entre 250 et 500 millions de dollars) auprès de Petrobras pour les champs Búzios 6-9. Situés dans le bassin de Santos au large du Brésil, ces champs font partie de la zone pré-saline, avec une profondeur d'eau de 2.000 mètres. TechnipFMC fournira des 'arbres sous-marins' avec des contrôles, des unités de distribution électrique et hydraulique, des systèmes topside, ainsi que des services d'installation et de support d'intervention avec location d'outillage. La livraison devrait commencer au premier trimestre 2023.

Jonathan Landes, Président de la division Subsea de TechnipFMC, a déclaré : "les champs Búzios 6-9 sont des développements majeurs au Brésil, et nous sommes très honorés de soutenir Petrobras dans ce projet subsea, qui renforce encore notre partenariat à long terme. Ce contrat démontre la capacité unique de TechnipFMC à fournir des solutions complètes qui répondent aux besoins des clients et met à profit notre expertise dans le domaine pré-salin. Le développement durable sera au coeur de la réalisation de notre projet. Tous les arbres sous-marins seront fabriqués dans nos installations au Brésil, qui sont entièrement alimentées par des sources d'énergie renouvelables".