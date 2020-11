TechnipFMC : grimpe, broker en renfort

(Boursier.com) — TechnipFMC bondit de près de 3% à 7,7 euros en cette fin de semaine. Le flux acheteur sur le groupe parapétrolier est nourri par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé d''alléger' à 'achat' son opinion sur la valeur avec un objectif porté de 6 à 10 euros. Le broker explique que le point d'inflexion semble, à ce stade, être passé aussi bien dans le pétrole conventionnel que dans le schiste. Le secteur des services pétroliers a déjà opéré un début de re-rating (surperformance sur 1 mois +42 % vs + 8% pour le DJ Stoxx600 !). Dans une industrie où les donneurs d'ordres sont en profonde réflexion sur une nécessaire mutation de leur business model, la question de la soutenabilité d'une telle dynamique se pose. L'analyste adopte néanmoins un sentiment plus agressif sur le secteur. Quant à Technip, l'opération de spin off pourrait revenir sur le devant de la scène et ainsi mettre en avant une décote de près de 50% versus une SOP traditionnelle. En outre, le momentum positif du côté des attributions de contrats pourrait être un facteur de soutien à ce re-rating...