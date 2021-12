TechnipFMC grimpe, après un contrat majeur

(Boursier.com) — TechnipFMC prend 1,7% ce mercredi à 5,73 euros. De source de marché, Jefferies vient de relever son conseil de 'conserver' à 'acheter' et son objectif de cours de 7 à 8 euros. En outre, TechnipFMC, via Gulf Automation Services & Oilfield Supplies LLC, a remporté un accord-cadre majeur de 10 ans pour les têtes de puits, les arbres et les services associés auprès d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Pour TechnipFMC, un "contrat majeur" atteint un montant de plus d'un milliard de dollars.

En vertu de l'accord-cadre, TechnipFMC développera davantage les talents dans le pays et étendra les capacités existantes de fabrication, d'assemblage et de test à Abou Dabi afin de fournir localement le portefeuille complet de têtes de puits et d'arbres de surface de la Société. Barry Glickman, Président, Surface Technologies chez TechnipFMC, a déclaré : "Il s'agit de notre plus important contrat Surface Technologies. Il est fondé sur la confiance bâtie au cours de notre partenariat de plusieurs décennies avec ADNOC et sur notre historique en matière d'innovation, d'exécution et d'amélioration continue des produits et du numérique. La longévité de l'accord démontre la confiance d'ADNOC dans notre capacité à élargir considérablement nos capacités dans le pays, nous positionnant pour répondre aux besoins d'ADNOC aujourd'hui et à l'avenir".