TechnipFMC : "grand" contrat avec ExxonMobil en Guyanne

Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC a remporté un grand contrat (entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars dans la terminologie du groupe) auprès d'Esso Exploration and Production Guyana Limited, filiale d'ExxonMobil Corporation, pour le système sous-marin du projet Payara. TechnipFMC fabriquera et livrera le système de production sous-marin, comprenant 41 arbres verticaux améliorés en eaux profondes et l'outillage associé, six risers flexibles et dix collecteurs ainsi que les équipements de contrôle et de raccordement associés.

Arnaud Pieton, President Subsea, TechnipFMC, a ajouté : "Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans le partenariat établi avec ExxonMobil et le Guyana pour leurs développements sous-marins. Dans le prolongement des phases 1 et 2 de Liza, ce contrat est un exemple de la valeur que crée ce partenariat et permettra à TechnipFMC de renforcer sa présence locale au Guyana. Nous continuons à développer et à livrer les technologies sous-marines éprouvées les plus avancées permettant ces développements avec le respect des délais requis pour la mise en production du projet Payara". Pour soutenir ce projet, TechnipFMC continuera à recruter et former des ingénieurs guyaniens.

Payara est la deuxième découverte de pétrole dans le bloc Stabroek, situé à environ 193 km au large du Guyana, à des profondeurs d'eau de 1.500 m à 1.900 m. La filiale d'ExxonMobil, Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), en est l'opérateur.