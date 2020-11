TechnipFMC : forte hausse

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC s'adjuge 5% à 7,1 euros à la mi-journée, porté par une bonne nouvelle en provenance du Mexique. Le groupe parapétrolier a en effet reçu la notification de Sempra LNG et Infraestructura Energética Nova (IEnova) de démarrer le contrat majeur (plus d'un milliard de dollars) d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) pour leur installation de gaz naturel liquéfié (GNL) Energía Costa Azul (ECA) en Basse-Californie. Le projet intègrera une installation de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité nominale de 3,25 Mtpa au terminal de regazéification existant en utilisant un concept d'unité GNL de taille moyenne, compacte et à rendement élevé.

Cette addition permettra la liquéfaction du gaz naturel et l'exportation du GNL depuis ce site ECA LNG, qui fonctionne comme terminal de regazéification depuis 2008. ECA LNG est l'un des projets actuellement en développement en Amérique du Nord, et stratégiquement situés, de Sempra LNG d'infrastructure de liquéfaction de gaz naturel.

TechnipFMC est impliqué dans ce projet depuis 2017, avec notamment la réalisation du FEED (ingénierie d'avant-projet détaillé).