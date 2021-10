TechnipFMC et Saipem annoncent un accord commercial mondial

(Boursier.com) — TechnipFMC et Saipem ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés avaient conclu un accord commercial qui leur permettra d'identifier des projets dans le monde entier qui pourraient être exécutés conjointement au profit de clients.

Cet accord commercial poursuivra des projets spécifiques d'ombilicaux sous-marins, de colonnes et de lignes de flux (SURF) avec à la clé la combinaison des technologies, des produits et des compétences des deux groupes visant à améliorer la rentabilité des projets et d'en réduire les risques de développement global.

La collaboration offrira une plus grande flexibilité opérationnelle et de stratégie en termes d'exécution dans le cadre de l'exécution de projets EPCI (ingénierie, approvisionnement, construction et installation) et iEPCI (ingénierie intégrée, approvisionnement, construction et installation) des modèles.