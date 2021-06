TechnipFMC : en pleine forme

TechnipFMC : en pleine forme









Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Quatrième séance de forte hausse pour TechnipFMC qui grimpe encore de près de 5% à 8,5 euros en cette fin de semaine. Le groupe parapétrolier profite logiquement de la très bonne tenue des cours de l'or noir avec un WTI qui se négocie au plus haut depuis octobre 2018, mais il est également soutenu par le gain d'un beau contrat au Brésil. TechnipFMC a en effet remporté son premier contrat intégré d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation (iEPCI) au Brésil auprès de Karoon Energy pour le développement du champ Patola.

TechnipFMC explique avoir été choisi pour son excellence technique reconnue et sa capacité à fournir des solutions complètes et intégrées. La société s'appuiera sur ses actifs et son important contenu local, notamment ses usines d'équipements subsea et de conduites flexibles et sa base logistique. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.