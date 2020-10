TechnipFMC : du nouveau au sein de la gouvernance

TechnipFMC : du nouveau au sein de la gouvernance









Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Arnaud Pieton est nommé, avec effet immédiat, au poste de President et CEO-elect (Directeur Général) Technip Energies.

Arnaud Pieton a occupé plusieurs positions de leader au sein de TechnipFMC depuis 2004, y compris Vice-President Projets. Arnaud était President Subsea depuis 2018. Auparavant, il avait assuré les fonctions de Executive Vice President People & Culture, ainsi que President de la région Asie-Pacifique où il était en charge de l'activité Onshore/Offshore (désormais Technip Energies).

En outre, la société a également annoncé la nomination de Jonathan Landes en tant que President Subsea.

Jonathan Landes a 25 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et était dernièrement Senior Vice President Subsea de TechnipFMC, avec la responsabilité mondiale de la stratégie commerciale et de toutes les activités d'ingénierie d'avant-projet détaillée. A ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la réussite de l'introduction du modèle intégré iEPCI de la société ainsi que de nouvelles technologies, notamment Subsea 2.0. Tout au long de sa carrière, il a occupé des positions variées dans la gestion de projets, les opérations, les ventes et le marketing, la technologie et les services.

Ces nominations font suite à la démission de Catherine MacGregor, qui quitte l'entreprise pour travailler pour l'un des clients de la société, Engie.

En outre, TechnipFMC a fait savoir que Margareth Ovrum, Vice-Président exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil, est nommée à son Conseil d'Administration à compter du 1er octobre 2020.