TechnipFMC : de nouveau recherché

Crédit photo © Shell

(Boursier.com) — Le compartiment pétrolier se distingue en cette fin de séance de jeudi, alors que le baril de brent remonte sur la barre des 50$ ce soir à Londres. Dans le sillage des cours du brut, TechnipFMC rebondit de 3,6% à 8,27 euros en bourse de Paris. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a ajusté le dossier à 'conserver' avec un objectif de cours revu de 9,6 à 10,1$. Le flux acheteur sur le groupe parapétrolier avait déjà été alimenté récemment par plusieurs avis favorables, comme celui d'Oddo BHF qui avait remonté à l'achat son opinion sur la valeur avec un objectif porté de 6 à 10 euros. Le broker avait expliqué que le point d'inflexion semblait, à ce stade, être passé aussi bien dans le pétrole conventionnel que dans le schiste...

Le secteur des services pétroliers a d'ailleurs déjà opéré un début de "re-rating" boursier. Quant à TechnipFMC plus particulièrement, l'opération de "spin off" pourrait revenir sur le devant de la scène et ainsi mettre en avant une décote du dossier. En outre, le momentum positif du côté des attributions de contrats pourrait être un facteur de soutien à ce "re-rating"...