TechnipFMC : contrat significatif aux Pays-Bas

Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC a remporté un contrat 'significatif' (entre 75 et 250 millions de dollars dans la terminologie du groupe) auprès de Shell Moerdijk portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la fabrication (EPF) d'équipements propriétaires et de services associés pour huit fours de production éthylène au complexe pétrochimique de Moerdijk aux Pays-Bas. Ces nouveau fours vont utiliser la technologie de TechnipFMC de disposition innovantes des tubes de vapocraquage en plusieurs rangées et remplaceront, sans perte de capacité, les 16 anciens fours, tout en augmentant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cette modernisation devrait permettre de réduire d'environ 10% les émissions annuelles de CO2 de Shell Moerdijk.

Les nouveaux fours seront acheminés vers le site par modules, ce qui permettra d'assurer la continuité du fonctionnement de l'unité de craquage tout au long de ce projet de modernisation. Catherine MacGregor, President Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés pour cet important projet de modernisation de Shell et nous saluons les efforts de l'équipe projet pour réduire les émissions de CO2. Ce nouveau contrat témoigne de notre leadership dans la technologie de l'éthylène et des innovations que nous réalisons pour améliorer l'efficacité énergétique".