TechnipFMC : contrat auprès d'Equinor

(Boursier.com) — TechnipFMC a remporté un contrat intégré d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (iEPCI) pour le développement d'Equinor à Smorbukk Nord - attribution comprise dans les commandes entrantes du T4 2021. Le contrat porte sur un système de production sous-marine haute pression et haute température et les équipements associés pour un raccordement de friche industrielle dans le champ d'Asgard sur le plateau continental norvégien, où TechnipFMC dispose d'une importante base installée. Le contrat fait suite aux travaux d'ingénierie et de conception préliminaires du projet en 2021.

Jonathan Landes, Président Subsea chez TechnipFMC, a déclaré : "Notre capacité à fournir cette solution optimisée pour Equinor est possible grâce à notre étroite collaboration avec le client, notre portefeuille d'équipements sous-marins et notre modèle d'exécution intégré. Nous sommes ravis de livrer à nouveau un projet iEPCI pour Equinor". La campagne d'installation utilisera le navire hybride à batterie de TechnipFMC, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre grâce à une consommation de carburant réduite.