TechnipFMC : compte à rebours lancé

(Boursier.com) — TechnipFMC reperd 2,5% ce mercredi, à 8,80 euros, malgré la fermeté des cours du brut revenus au plus haut depuis un an. Parmi les derniers avis, Berenberg reste prudent et a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 10,3 à 10,5 euros en attendant la scission du dossier en deux leaders industriels, indépendants et cotés en bourse : TechnipFMC et Technip Energies. La transaction devrait être structurée sous forme de 'spin-off' d'une part majoritaire du segment Technip Energies de TechnipFMC. La scission devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021 sous réserve des autorisations et conditions réglementaires habituelles.

Technip Energies dispose d'un réservoir important d'opportunités de marché annuel estimé à plus de 100 milliards d'euros avec un potentiel de croissance élevé sur des secteurs orientés à la hausse; ce potentiel est soutenu par une base importante sur les marchés traditionnels, qui sont également en pleine mutation pour devenir des marchés bas carbone.

En termes d'objectifs, la firme vise un chiffre d'affaires compris entre 6,5 milliards et 7 milliards d'euros en 2021, associé à une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6%. A moyen terme, Technip Energies table sur une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires à taux de change constant et sur une augmentation de plus de 100 points de base de sa marge opérationnelle.