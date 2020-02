TechnipFMC annonce des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 Mds$ au T4

Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC annonce une mise à jour financière préliminaire avant la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2019 de la société, prévue pour le mercredi 26 février 2020.

La société prévoit que les résultats par segment pour l'année 2019 seront les suivants :

Chiffre d'affaires consolidé de la société proche de la médiane des prévisions à 13,5 milliards de dollars

Marge d'EBITDA ajustée pour tous les segments égale ou supérieur aux prévisions d'au moins 11,5% pour le Subsea, 16,5% pour l'Onshore/Offshore et 10% pour le segment Surface Technologies

Charges corporate nettes en ligne avec les prévisions de 210 à 215 millions de dollars, hors impact des fluctuations de change

La société prévoit qu'environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie affecteront les résultats du quatrième trimestre.

"Dans le cadre du test annuel de dépréciation de l'écart d'acquisition de la société, la capitalisation boursière de l'entreprise a été comparée à notre estimation de la juste valeur pour chaque segment" souligne la direction. "La capitalisation boursière de TechnipFMC à la date de test, avait diminué de manière significative par rapport à l'évaluation de l'année précédente, en partie à cause d'une plus grande incertitude géopolitique et de la baisse des prix des matières premières. Par conséquent, notre estimation de la juste valeur des actifs n'était pas en adéquation avec la capitalisation boursière à la date du test" précise le groupe.

"Dans le segment Subsea, la société prévoit d'enregistrer une charge de dépréciation de l'écart d'acquisition d'environ 1,3 milliards de dollars en raison de la baisse de la capitalisation boursière de la société. Cette charge ne reflète pas un changement dans nos perspectives pour 2020 ou à plus long terme.

Dans le segment Surface Technologies, la société prévoit d'enregistrer une charge de dépréciation de l'écart d'acquisition d'environ 0,7 milliard de dollars. Cette charge reflète un changement dans nos perspectives pour le marché nord-américain compte tenu de l'environnement compétitif à court terme et du recentrage de nos activités régionales pour améliorer le rendement économique de notre activité.

Dans le segment Onshore/Offshore, la société n'enregistrera pas de charge de dépréciation de l'écart d'acquisition. Une amélioration des perspectives de marché, comme en témoigne la croissance significative du carnet de commandes de la société lié aux projets de gaz naturel liquéfié (GNL), justifie le niveau actuel de l'écart d'acquisition attribuable au segment".

"Par ailleurs, la société prévoit d'enregistrer d'autres charges de dépréciation d'actifs totalisant environ 0,4 milliard de dollars. La plupart de ces charges seront enregistrées dans le segment Subsea, directement liées à la rationalisation continue de notre empreinte mondiale, bénéficiant de l'adoption accélérée par le marché de notre offre intégrée. Les charges restantes seront enregistrées dans le segment Surface Technologies et sont liées à nos activités en Amérique du Nord".

Toujours au cours du trimestre, la société prévoit d'enregistrer environ 50 millions de dollars de charges et de crédits avant impôts liés à la séparation, à la restructuration et à d'autres activités.

Ces résultats financiers préliminaires sont soumis à la finalisation des procédures habituelles de clôture annuelle et d'audit des états financiers de la société...

Téléconférence et présentation

Pour rappel, la Société publiera ses résultats du quatrième trimestre 2019 le mercredi 26 février 2020 après la clôture de la bourse de New York. La société présentera ses résultats du quatrième trimestre 2019 lors d'une conférence téléphonique en anglais qui se déroulera le jeudi 27 février 2020 à 13h00 heure de Londres (8h00 heure de New York).