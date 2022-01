TechnipFMC : adieu Paris

(Boursier.com) — En queue du SRD, TechnipFMC trébuche de 5% à 5,7 euros. Le groupe parapétrolier a annoncé ce matin son retrait de la cote parisienne à l'issue de la séance du 17 février et la cession d'environ 5% du capital de Technip Energies. Ce dernier va lui racheter 1,8 million de ses propres actions, pour un produit brut total de 118,4 ME. Cette cession est sans surprise puisque TechnipFMC avait annoncé vouloir réduire totalement son exposition à Technip Energies d'ici la fin 2022. Le groupe ne détient plus qu'environ 7% du groupe d'ingénierie et de technologies au service de la transition énergétique.

Oddo BHF estime que ce recentrage (sur New York) est plus cohérent par rapport au recentrage stratégique, et devrait permettre de générer des économies sur les frais, va réduire les contraintes administratives et réduire le temps de gestion consacrés au maintien d'une double cotation. Lors du spin off (il y a un peu moins d'un an) le broker ('surperformer') pensait déjà que le principe d'une double cotation pour TechnipFMC avait peu de sens.