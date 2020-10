TechnipFMC : à suivre ce soir

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — TechnipFMC met fin à trois séance de hausse ce mercredi, en repli de 1,7% à 6,1 euros. Le groupe parapétrolier publiera ses résultats du 3e trimestre ce soir après la clôture de la bourse de New York. Le consensus 'Bloomberg' attend un bpa ajusté de 21 cents pour des revenus de 3,3 milliards de dollars. Fin juillet, le management s'était dit en bonne voie pour atteindre son objectif portant sur une réduction de coûts de plus de 350 M$ d'ici à la fin de l'année alors qu'il vise également un flux de trésorerie disponible compris entre 0 et 150 M$