TechnipFMC : +5% !

(Boursier.com) — TechnipFMC aligne une deuxième séance de vive progression à Paris avec un titre qui caracole en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 5,1% à 17,8 euros. Alors que la scission du groupe franco-américain en deux sociétés distinctes, TechnipFMC et Technip Energies, est en bonne voie pour être finalisée au premier semestre 2020, 'BFM Business' affirmait hier que Bpifrance entendait profiter de cette opération pour tripler sa participation dans Technip Energies.

La banque publique d'investissement aurait en effet choisi d'échanger ses actions TechnipFMC uniquement contre des titres Technip Energies, structure qui restera cotée à la Bourse de Paris et disposera d'un siège en France. Avec près de 15.000 salariés, Technip Energies deviendrait l'un des principaux "pure-players" du secteur E&C. "On va se recentrer sur la France", a expliqué au site d'informations un proche de l'ex-BPI.

Le groupe parapétrolier profite aussi ce mardi du rebond des cours de l'or noir, qui étaient tombés hier sur un plancher d'un an, sur fond de craintes concernant la demande mondiale de pétrole. Selon des sources citées par l'agence 'Bloomberg", la demande chinoise de brut a reculé de 20% depuis les mesures décrétées par Pékin pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, notamment la réduction drastique des liaison aériennes, grosses consommatrices de carburant. La Chine est le premier importateur d'or noir depuis 2016, représentant à elle seule 15% de la demande mondiale et près de 40% de la croissance de cette dernière.

Dans ce contexte, l'Opep+ pourrait annoncer de nouvelles coupes dans sa production afin de rééquilibrer le marché. Selon le 'Wall Street Journal', le cartel et ses alliés pourraient décider de réduire leur production de plus d'un million de barils par jour à l'issue d'une réunion extraordinaire prévue aujourd'hui et mercredi à Vienne.