TechnipFMC : 330,5 M$ de bénéfice net ajusté en 2019

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires du Groupe TechnipFMC atteint 13,409 milliards de dollars (12,553 Mds$ en 2018), en hausse de +6,8%.

La société a enregistré une perte nette de -2,415 Mds$, soit une perte nette par action diluée de -5,39 dollars. Ce résultat comprend -2,745 Mds$ de charges et crédits après imposition, soit -6,13$ par action diluée.

L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et les crédits avant impôts, atteint +1,529 Md$ et la marge d'Ebitda ajusté ressort à 11,4%.

Le bénéfice net ajusté s'établit à 330,5 millions de dollars (377,1 M$ en 2018), soit 0,74$ par action diluée. Il recule de -12,4%.

Au 31 décembre, la société dispose d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie représentant un montant de 5,19 Mds$. Le montant de la trésorerie nette s'élève à 714,8 M$.

Prévisions 2020

Pour 2020, TechnipFMC anticipe pour le Subsea un chiffre d'affaires entre 6,2 à 6,5 Mds$ et une marge d'Ebitda d'au moins 11% (hors charges et crédits). Pour l'Onshore/Offsore, le chiffre d'affaires devrait s'établir entre 7,5 et 7,8 Mds$ et au moins 10% de marge d'Ebitda. Pour les activités Surface Technologies, le chiffre d'affaires est escompté entre 1,4 à 1,6 Md$ et au moins 12% de marge d'Ebitda hors charges et crédits.

Les charges corporate nettes seraient comprises entre 180 et 190 M$ pour l'ensemble de l'exercice (en excluant l'impact des variations des taux de change). Les charges d'intérêts nettes seraient comprises entre 80 et 90 M$ pour l'ensemble de l'exercice (en excluant l'impact de la réévaluation du passif financier obligatoirement remboursable des partenaires). Le taux d'imposition est estimé entre 28 et 32% pour 2020.

Les dépenses d'investissement sont annoncées à environ 450 M$ pour l'ensemble de l'exercice.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation est espéré supérieur à 1 Md$ pour l'ensemble de l'exercice.