Technip Energies : vive hausse

(Boursier.com) — Technip Energies bondit de 4,4% à 12,2 euros en fin de séance sur la place parisienne. La société d'Ingénierie et de Technologies bénéficie d'un coup de pouce de JP Morgan puisque qu'elle reste le choix favori de la banque américaine dans le secteur des services pétroliers européens. L'activité pétrolière et gazière montre des "signes naissants de reprise", mais les signaux restent "subtils" et une inflexion dans les dépenses d'investissement pétrolières n'est pas arrivée assez tôt pour soutenir les bénéfices de l'exercice 2022 pour les sociétés de services pétroliers à cycle long, écrit l'analyste James Thompson. Mais JPM apprécie fortement Technip Energies ('surpondérer') en raison de son bilan sain et de son exposition aux projets dans l'hydrogène et le GNL.