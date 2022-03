Technip Energies : un ton plus bas

(Boursier.com) — Technip Energies recule de 1,5% à 11,20 euros ce mercredi, alors que les analystes d'AlphaValue sont toujours acheteurs sur le dossier, mais avec un objectif de cours ajusté malgré tout de 18,70 à 17,70 euros. Le groupe a annoncé dernièrement le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 29.850.000 euros devant être exécuté jusqu'au 31 décembre 2022 à compter de la publication du présent communiqué de presse... Le programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à l'autorisation du Conseil d'administration et aux dispositions du Règlement (UE) no 596/2014 relatif aux abus de marché, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission et de la règle 10b5-1(c) du United States Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé.

La société a l'intention de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions et de conserver les actions ainsi rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'intéressement en actions. Au 22 mars 2022, la société détenait environ 3 millions d'actions propres, représentant environ 1,7% de son capital social émis.

Le nombre maximal d'actions pouvant être acquises en vertu du programme pour un montant de 29.850.000 euros s'élèverait à 2.700.000 actions, ce qui représente environ 1,5% du capital social émis de la société. Les rachats d'actions seront effectués sur le marché réglementé d'Euronext Paris...

Parmi les autres avis de brokers, Citigroup ne vise plus qu'un cours de 15,5 euros, contre 18 euros précédemment sur le dossier...