Technip Energies : sur la défensive

(Boursier.com) — Technip Energies recule de 2,5% ce mardi, à 21,15 euros, alors que le broker Morgan Stanley a ajusté la mire de 26,2 à 25,4 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur la valeur. Le groupe a annoncé ce matin la création de Reju, une nouvelle société spécialisée dans le recyclage du PET (polyéthylène téréphtalate) présent dans les textiles (rPET). Reju s'appuiera sur la technologie innovante développée dans le cadre d'une co-entreprise entre IBM, Under Armour et Technip Energies qui apporte son expertise globale en matière d'ingénierie et d'intégration de technologies.

Barclays avait déjà abaissé sa recommandation sur la société d'Ingénierie et de Technologies de deux crans, soit de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', l'objectif étant maintenu à 26,5 euros. Les prévisions pour l'exercice 2023 ont été confirmées par la direction, avec des perspectives de croissance du segment TPS soutenues par le positionnement stratégique du groupe et les succès commerciaux. Le management a souligné parallèlement "l'augmentation des opportunités commerciales et des études préliminaires dans les domaines du GNL et de la décarbonation".

Les prises de commandes ajustées des 9 premiers mois de l'exercice 2023 sont ressorties à 9.508 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 2,2. Les prises de commandes ajustées du troisième trimestre 2023 s'élèvent à 548 millions d'euros et comprennent un contrat significatif pour une unité de production d'hydrogène dans la bioraffinerie de bp à Kwinana en Australie, deux contrats d'EPsCm pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour Galp dans sa raffinerie de Sines au Portugal, ainsi que d'autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur.

Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 34% en glissement annuel pour atteindre 18 milliards d'euros, ce qui équivaut à 2,8 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2022.

Réponse aux polémiques

En réponse à l'article du quotidien français 'Le Monde' publié le 19 octobre, Technip Energies avait répondu dans la foulée : "À la date de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, Technip Energies conduisait le projet Arctic LNG2 (ALNG2), situé à Gydan, dans le nord de la Russie. Attribué en 2019, le contrat portait sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction de trois trains de GNL.

Après avoir indiqué cesser de travailler sur toute nouvelle opportunité commerciale en Russie le 3 mars 2022, l'entreprise a initié des discussions en avril 2022 en vue d'une sortie du projet ALNG2 avec son client, ses partenaires, et fournisseurs dans le respect des sanctions et des dispositions contractuelles applicables.

Les activités impactées par les sanctions ont été suspendues au fur et à mesure de leur entrée en application, en particulier à la suite de la publication du 5ème paquet de sanctions européennes le 8 avril 2022, effectives à partir de mai 2022.

Technip Energies a travaillé avec les autorités compétentes et s'est conformé aux sanctions imposées de manière progressive par l'Union européenne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Compte-tenu de la complexité et de la multiplicité des sanctions, l'entreprise a réalisé une analyse rigoureuse de tous les équipements exportés, dont les milliers de composants des deux modules de type utilités livrés après mai 2022, afin d'appliquer les codes douaniers appropriés.

Technip Energies a indiqué le 20 octobre 2022 que, compte-tenu de la taille et de la complexité inhérente à un tel projet, le processus de sortie serait achevé au cours du premier semestre 2023. Cet engagement a été respecté et l'entreprise a confirmé sa sortie du projet ALNG2 le 27 juillet 2023. Technip Energies a agi en responsabilité dans le cadre du projet ALNG2 en respectant, par ordre de précédence, les sanctions internationales, et ses obligations contractuelles"

Technip Energies avait chuté en bourse il y a un mois après un article du journal 'Le Monde'. Sur son site internet, le quotidien avait "révélé comment l'entreprise d'ingénierie a limité ses pertes financières en retardant sa sortie du chantier de l'usine Arctic LNG 2 après le début de l'invasion russe en Ukraine".