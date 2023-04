Technip Energies : s'associe avec Casale dans l'hydrogène bleu

(Boursier.com) — Technip Energies et Casale annoncent un nouveau partenariat pour proposer conjointement sous licence des technologies basées sur le reformage oxydatif, le reformage autothermique (ATR) et l'oxydation partielle (POx) pour le marché de l'hydrogène bleu. L'ATR est un procédé qui permet de produire du gaz de synthèse contenant de l'hydrogène, du monoxyde de carbone et du CO. Il devient rentable pour la production d'hydrogène bas-carbone lorsqu'il est associé à une technologie de captage du carbone et convient aux installations à grande échelle.

Dans le cadre de cette collaboration, Technip Energies et Casale seront les co-licencieurs de la technologie et proposeront de la conception de procédé (PDP), des équipements propriétaires et des usines complètes. Afin de décarboner les installations d'hydrogène, la solution basée sur l'ATR peut atteindre un taux de captage du carbone de 99%.

Claremont CA (Etats-Unis) et Zoetermeer (Pays-Bas), les deux centres d'excellence pour l'hydrogène de Technip Energies, réaliseront conjointement avec Casale les conceptions des procédés (PDP) pour les projets d'hydrogène bleu basés sur la solution ATR.