Technip Energies s'associe à TÜV Rheinland pour étendre ses services de conseil en gestion de projet à de nouveaux marchés

(Boursier.com) — Technip Energies et TÜV Rheinland ont signé une alliance stratégique pour offrir des services de conseil en gestion de projet aux clients des secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la chimie et des mines et métaux.

L'alliance, d'une durée de 5 ans, s'appuiera sur les atouts des deux sociétés en tant qu'acteurs de classe mondiale dans leurs industries respectives et leur permettra d'accroître leur présence géographique pour mieux servir les clients à l'échelle mondiale.

Cette alliance permettra également aux deux entreprises d'étendre leurs activités de conseil en gestion de projet ainsi que leurs capacités de contrôle et de supervision de projet à de nouvelles opportunités de marché afin de créer des services à haute valeur ajoutée pour les clients.

Charles Cessot, Senior Vice President Stratégie de Technip Energies, a commenté : "Nous sommes fiers d'avoir signé cette alliance stratégique avec TÜV Rheinland, l'un des principaux prestataires de services de tests au monde avec lequel nous entretenons une relation solide. Cette alliance s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement de nos activités de services et de conseil. Cela démontre également comment nous pouvons mettre à profit nos capacités et savoir-faire pour nous développer sur des marchés adjacents et créer des services à valeur ajoutée."

Petr Láhner, Vice-président exécutif des services industriels et de la cybersécurité de TÜV Rheinland, a déclaré : "Les nouvelles technologies, les nouveaux produits et les nouvelles exigences façonnent notre vie quotidienne. Le monde qui nous entoure change, nous aussi. Notre objectif ultime est de satisfaire nos clients en leur fournissant des services globaux, innovants et en ligne avec le marché. C'est ce qui nous unit à Technip Energies, une entreprise d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique. Nous sommes donc fiers de la coopération stratégique que nous avons démarrée."