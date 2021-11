Technip Energies s'associe à Svante pour développer des projets de capture de carbone à l'échelle industrielle en Europe et au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Technip Energies et Svante ont conclu un protocole d'accord (MoU) pour développer la technologie de capture du carbone par absorbant solide de Svante et fournir des solutions intégrées, du concept à la livraison du projet.

Le partenariat explorera les opportunités sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) et de la Fédération de Russie où la technologie de Svante serait sélectionnée par les clients finaux pour des projets industriels de capture de carbone, notamment pour le ciment et le calcaire, l'hydrogène bleu, les raffineries, la pétrochimie, l'acier, l'ammoniac et les usines de pâte à papier. La coopération sera mondiale pour les usines d'hydrogène bleu utilisant la technologie de reformage du gaz à la vapeur (SMR) de Technip Energies.

Les installations de capture de carbone utiliseront la technologie de Svante pour capturer le carbone issu des gaz industriels post-combustion, servant de solution " en bout de chaîne " non intrusive pour produire du dioxyde de carbone. La technologie innovante et zéro émission de Svante capture, concentre et libère le dioxyde de carbone pour un stockage sécurisé ou une utilisation industrielle. L'opération, qui dure moins de 60 secondes, s'appuie sur l'utilisation de nano-matériaux de capture active appelés " filtre d'absorbant solide ".

Avec cette collaboration, les deux sociétés ont l'intention de répondre au besoin urgent de réduction du coût d'investissement de la capture du dioxyde de carbone émis par la production industrielle afin d'atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission de carbone requis pour stabiliser le climat. Les dirigeants de l'industrie, de la finance et des états s'accordent sur l'importance du défi et le besoin critique de déployer plus de 2 000 usines de capture et d'élimination du carbone d'ici 2040. Cela représente la mise en service d'environ deux usines par semaine au cours des 20 prochaines années.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes ravis de collaborer avec Svante sur leur technologie émergente de capture de carbone pour décarboner les industries lourdes. Cette collaboration s'appuie sur notre expertise en co-développement et intégration de technologies ainsi qu'en conception, fourniture des équipements et construction d'usines de capture de carbone. Ce partenariat reflète le rôle crucial des technologies à l'échelle industrielle pour accélérer la transition vers une société bas-carbone."