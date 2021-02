Technip Energies : retour de manivelle

Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — Technip Energies retombe de 4,8% à 11,7 euros en ce début de semaine après des débuts boursiers tonitruants. La société scindée de TechnipFMC fait l'objets de plusieurs notes d'analystes qui débutent le suivi de la valeur. C'est notamment le cas de Bank of America qui est à 'sous-performer' avec une cible de 5 euros. La banque juge le titre mal valorisé alors qu'il se négocie sur une base de 13 fois l'Ebitda cash, contre 4-5 fois pour ses pairs et cite une activité "risquée", avec des problèmes potentiels de projets et un important retour d'actions à venir. Barclays a également initié la couverture du dossier avec un avis 'pondération en ligne' et 14,5 euros dans le viseur.

Pour rappel, le cours de référence technique de Technip Energies avait été fixé à 9 euros alors que 5 anciennes actions TechnipFMC donnaient droit à une action Technip Energies.