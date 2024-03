Technip Energies retombe sur les 20 euros

(Boursier.com) — Technip Energies retombe de 3% à 20 euros à la mi-journée ce mardi dans le sillage de la rechute du pétrole à 82,50$ le brent, après son bref sursaut d'hier dans la foulée des dernières décisions de l'OPEP de reconduire ses réductions de production. Parmi les derniers avis de brokers, RBC Capital est en ligne sur la valeur avec un objectif de cours ajusté à 25 euros, tandis que Morgan Stanley surpondère le dossier mais ramène son objectif à 24,60 euros. JP Morgan surpondère aussi le titre en visant un cours de 27 euros. Oddo BHF évoquait dernièrement de son côté des résultats 2023 "solides" mais un retour à l'actionnaire "un peu mou"... Le broker a réitéré néanmoins sa recommandation 'surperformer', ainsi que sa cible de 27 euros malgré trois belles années de surperformance boursière. L'analyste mettait en avant Technip Energies compte tenu de son positionnement sur les métiers du GNL (accélération à venir du côté des attributions de contrats), son positionnement sur les énergies de transition (biocarburant, CCS....), une situation financière très solide qui peut lui permettre de réaliser des opérations de croissance externe sur les métiers de la transition énergétique et un retour aux actionnaires, rare dans le secteur à ce stade du cycle...

Sur 2023, le groupe d'ingénierie a enregistré un Ebit récurrent ajusté en repli de 1% à 445,1 millions d'euros (430,9 ME de consensus) pour un chiffre d'affaires ajusté de 6,01 milliards d'euros, en baisse de 6%. La marge est ressortie ainsi à 7,4%, contre 7% en 2022. Le résultat net atteint 294,1 ME contre 320,2 ME un an auparavant et 309,8 ME de consensus. Le flux de trésorerie net ajusté atteint 212,5 millions d'euros.

Dividende en espèces de 0,57 euro

Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2023 s'élèvent à 10,070 milliards d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 1,7. Les prises de commandes ajustées sur le seul quatrième trimestre atteignent 562 ME et comprennent un contrat où Technip Energies fournira la technologie propriétaire et les services d'ingénierie et d'approvisionnement pour le craqueur d'éthylène intégré net-zéro de Dow au Canada ainsi que d'autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur. Le carnet de commandes ajusté augmente de 23% sur l'exercice pour atteindre 15,7 milliards d'euros, ce qui équivaut à 2,6 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2023.

Cotation...

Conformément à la politique de dividende de la société, le Conseil d'administration proposera lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires du 7 mai 2024 la distribution d'un dividende en espèces de 0,57 euro par action pour l'exercice 2023. Si le versement du dividende est approuvé par les actionnaires, la date de détachement du dividende sera le 21 mai, la date d'enregistrement pour le dividende sera le 22 mai, et le dividende sera versé le 23 mai.

Sur le nouvel exercice, le management table sur une Marge d'EBIT récurrent comprise entre 7 et 7,5% pour des revenus allant de 6,1 à 6,6 MdsE. Le résultat dilué par action est attendu en croissance à deux chiffres...