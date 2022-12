Technip Energies retenu par Renexia pour concevoir les éléments clés de l'un de ses parcs éoliens

(Boursier.com) — L 'italien Renexia, spécialiste des énergies renouvelables, a choisi le groupe Technip Energies pour concevoir les éléments clés de l'un des parcs éoliens les plus importants du monde.

Technip Energies réalisera l'ingénierie et la conception préliminaires du projet Med Wind d'une valeur de 9 milliards d'euros proposé par Renexia. Situé dans le canal de Sicile, le projet aura une puissance installée de 2,8 gigawatts (GW), assez pour fournir de l'énergie à plus de 3 millions de foyers italiens, et comprendra 190 fondations flottantes pour les éoliennes.

Renexia, filiale du groupe privé Toto, étudie actuellement l'impact environnemental du projet et, selon un porte-parole de l'entreprise, s'attend à obtenir les autorisations pour débuter la construction en 2024.

Technip Energies estime à 60 GW le nombre de projets d'éoliennes offshore flottantes dans le monde d'ici 2040, avec 150 à 180 milliards d'euros d'investissements.

Le groupe travaille sur des projets similaires en Corée du Sud et estime que ses technologies utilisées dans la construction de flotteurs "peuvent lui offrir un avantage sur le marché européen", a déclaré Willy Gauttier, vice-président de l'éolien offshore flottant chez Technip Energies.