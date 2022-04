Technip Energies : Résultat net ajusté de 72 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — Le résultat financier du premier trimestre 2022 de Technip Energies ressort en ligne avec le cadre financier de l'exercice complet pour 2022. La croissance du chiffre d'affaires ajusté est de 4%. La Marge d'EBIT récurrent ajusté s'inscrit à 6,6% et le résultat net ajusté de 72 millions d'euros.

Le carnet de commandes ajusté a diminué de 12% en glissement annuel pour atteindre 15.632,4 millions d'euros, ce qui équivaut à 2,3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice pour 2021.

Dans le détail, le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 3% pour atteindre 1,3 milliards d'euros. Cette croissance a été réalisée malgré le contexte difficile et continue lié à la pandémie. Le chiffre d'affaires a bénéficié d'une activité continue sur le projet Arctic LNG 2 qui a contribué à hauteur de 445,4 millions d'euros au chiffre d'affaires du trimestre. Le chiffre d'affaires en dehors des projets en cours d'exécution en Russie a augmenté de 25% en glissement annuel en raison de la montée en puissance des projets récemment attribués dans le GNL et en aval. Cela fait plus que compenser des contributions inférieures de projets en fin de réalisation en Inde, en Asie-Pacifique et en Afrique.

L'EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 19% pour atteindre 90 millions d'euros, comprenant une contribution de 22,2 millions d'euros de la part d'Arctic LNG 2. La marge d'EBIT récurrent ajusté a augmenté de 90 points de base, pour atteindre 7%, en grande partie en raison de d'une exécution solide y compris d'une forte contribution de projets dans le GNL et en aval en phase de finalisation. Cela a été partiellement compensé par des projets de GNL à des stades plus en amont.

La trésorerie nette ajustée au 31 mars 2022 s'établit à 3,3 milliards d'euros en comparaison avec la position au 31 décembre 2021, de 3,1 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie d'exploitation a atteint 194,1 millions d'euros, bénéficiant d'une solide performance opérationnelle et de variations de besoins en fonds de roulement notamment liées aux avances des clients et aux paiements des échéances de projets. Avec des dépenses d'investissement limitées à 8,8 millions d'euros nets, le flux de trésorerie net a atteint 185,3 millions d'euros au cours du premier trimestre 2022. Hors variation positive du fonds de roulement en 2022, le flux de trésorerie net s'établit à 99,2 millions d'euros.

Mise à jour pour les actionnaires

Le 11 janvier 2022, Technip Energies a annoncé qu'elle avait accepté de racheter 1,8 million de ses propres actions ordinaires de TechnipFMC plc. La société a accepté d'acheter ces actions dans le cadre de la vente annoncée par TechnipFMC de sa participation dans la société par l'intermédiaire d'une vente privée qui comprenait également Bpifrance Participations SA et HAL Investments B.V., la filiale d'investissement de HAL Holding N.V., chacune acceptant d'acheter 3,6 millions des actions ordinaires de la Société. Le règlement de la vente a eu lieu le 14 janvier 2022.

À la fin de la vente, la participation de TechnipFMC dans la société avait été réduite à environ 7%. Avant la fin du premier trimestre, TechnipFMC a indiqué que sa participation dans Technip Energies avait été réduite à moins de 3%.

Le 22 mars 2022, Technip Energies a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 29 850.000 euros devant être exécuté jusqu'au 31 décembre 2022. La société a l'intention de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions et de conserver les actions ainsi rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'intéressement en actions.