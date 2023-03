Technip Energies reste sous pression avec le baril de pétrole

(Boursier.com) — Secoué ces derniers jours par la chute du baril de pétrole, Technip Energies reste sous pression ce jeudi en bourse de Paris, encore en repli de 1,3% à 18,75 euros, tandis que le baril de brent peine à rebondir sous les 74$. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley reste malgré tout à 'surpondérer' sur le dossier, tout en ajustant sa cible à 26,80 euros. Citigroup avait déjà relevé son objectif de cours à 24 euros, tandis que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires ajusté de 6,4 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7%, en hausse de 50 points de base par rapport à l'année précédente. Le résultat net a progressé à 320,2 ME, contre 251,4 ME en 2021,soit 1,79 Euro par action, contre 1,39 Euro un an plus tôt...

Parmi les autres avis de brokers, Jefferies est resté à l'achat sur le dossier et avait remonté son objectif de cours à 25 euros. La forte croissance du bénéfice par action permet d'augmenter en effet le dividende proposé à 0,52 euro/action, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2022 s'élèvent à 3.845 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6...