Technip Energies répond au journal 'Le Monde'

(Boursier.com) — En réponse à l'article du quotidien français 'Le Monde' publié le 19 octobre 2023, Technip Energies a publié le communiqué suivant : "À la date de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, Technip Energies conduisait le projet Arctic LNG2 (ALNG2), situé à Gydan, dans le nord de la Russie. Attribué en 2019, le contrat portait sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction de trois trains de GNL.

Après avoir indiqué cesser de travailler sur toute nouvelle opportunité commerciale en Russie le 3 mars 2022, l'entreprise a initié des discussions en avril 2022 en vue d'une sortie du projet ALNG2 avec son client, ses partenaires, et fournisseurs dans le respect des sanctions et des dispositions contractuelles applicables.

Les activités impactées par les sanctions ont été suspendues au fur et à mesure de leur entrée en application, en particulier à la suite de la publication du 5ème paquet de sanctions européennes le 8 avril 2022, effectives à partir de mai 2022.

Technip Energies a travaillé avec les autorités compétentes et s'est conformé aux sanctions imposées de manière progressive par l'Union européenne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Compte-tenu de la complexité et de la multiplicité des sanctions, l'entreprise a réalisé une analyse rigoureuse de tous les équipements exportés, dont les milliers de composants des deux modules de type utilités livrés après mai 2022, afin d'appliquer les codes douaniers appropriés.

Technip Energies a indiqué le 20 octobre 2022 que, compte-tenu de la taille et de la complexité inhérente à un tel projet, le processus de sortie serait achevé au cours du premier semestre 2023. Cet engagement a été respecté et l'entreprise a confirmé sa sortie du projet ALNG2 le 27 juillet 2023. Technip Energies a agi en responsabilité dans le cadre du projet ALNG2 en respectant, par ordre de précédence, les sanctions internationales, et ses obligations contractuelles"

Lourde chute boursière

Technip Energies a lourdement chuté en bourse jeudi, de plus de 13%, après les révélations du journal 'Le Monde'. Sur son site internet, le quotidien a "révélé comment l'entreprise d'ingénierie a limité ses pertes financières en retardant sa sortie du chantier de l'usine Arctic LNG 2 après le début de l'invasion russe en Ukraine". Le journal rappelle que Technip Energies jouait gros puisque "le contrat qu'il a remporté pour superviser l'ingénierie et la construction du projet, en Russie et en Chine, s'élève à plus de 7 milliards d'euros". Cette nouvelle méga-usine de liquéfaction de gaz devrait permettre d'augmenter de 60% les capacités d'exportation de GNL de Moscou d'ici 2026.

L'enquête du 'Monde' révèle que "Technip a non seulement préparé sa sortie, mais a également facilité la poursuite du projet alors que les Etats-Unis et l'Europe cherchaient, au contraire, à l'entraver. Les données douanières, les images satellites, les documents internes et les témoignages suggèrent que le groupe français et plusieurs autres entreprises occidentales auraient pu contourner les sanctions internationales durant ces quinze mois".