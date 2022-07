Technip Energies : remporte un grand contrat à Oslo

(Boursier.com) — Technip Energies a remporté un grand contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès de Hafslund Oslo Celsio, le plus grand fournisseur de chauffage urbain en Norvège, pour un projet de capture et stockage du carbone (CSC) associé à l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Oslo, en Norvège.

Le projet donnera naissance à la première usine à grande échelle dans le monde de valorisation énergétique des déchets avec capture du CO2. 400 000 tonnes de CO2 par an seront capturées, ce qui équivaut aux émissions d'environ 200 000 voitures et permettra de réduire les émissions d'Oslo de 17 %. Dans le cadre du projet Longship, le CO2 sera ensuite liquéfié et exporté vers Northern Lights, le premier réseau d'infrastructure, transfrontalier et open source, de transport et de stockage de CO2.

L'usine utilisera le système de capture du CO2 Shell CANSOLV, une technologie de pointe à base d'amine pour la capture du CO2 issu des gaz de combustion.