Technip Energies remporte un grand contrat

(Boursier.com) — Technip Energies a remporté un grand contrat pour la fourniture d'équipements propriétaires pour le craqueur d'éthane de 1 450 kta d'INEOS Olefins Belgium NV à Anvers, en Belgique.

Le craqueur est conçu à l'aide des dernières avancées technologiques de Technip Energies pour atteindre une empreinte CO2 réduite de 50 % par rapport aux meilleurs 10 % des craqueurs européens. De plus, l'usine a été conçue pour pouvoir accueillir un dispositif de capture de carbone. Les fours sont modulaires et conçus pour alimenter un combustible à haute teneur en hydrogène et pour passer à une combustion à 100 % d'hydrogène dans le futur.