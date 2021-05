Technip Energies remporte un contrat significatif de services d'ingénierie et de gestion de projets (PEMS) pour KIPIC

Technip Energies remporte un contrat significatif de services d'ingénierie et de gestion de projets (PEMS) pour KIPIC









Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — Technip Energies, à travers sa filiale Technip E&C Limited, a remporté un contrat significatif (*) auprès de Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) pour divers projets dans le sud du Koweït.

Le contrat est d'une durée de six ans et couvre des services de conseil, d'ingénierie et de management de projet pour différents projets potentiels au complexe d'Al-Zour, notamment la raffinerie d'Al-Zour, le complexe pétrochimique, les infrastructures d'importation de GNL et d'autres installations appartenant à KIPIC.

Stephane Mespoulhes, Vice-président Project Management Consultancy chez Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir remporté ce contrat de services auprès de KIPIC qui renforce notre présence de longue date au Koweït. Ce projet démontre notre position de leader dans les activités de conseil en gestion de projet et confirme la montée en puissance de notre segment d'activité Technologie, Produits et Services."

KIPIC est responsable de l'exploitation et de la gestion du plus grand complexe intégré de raffinage, de fabrication de produits pétrochimiques et d'importation de gaz naturel liquéfié du site d'Al-Zour.

(*) Pour Technip Energies, un contrat "significatif" se situe entre 50 et 250 millions d'euros.