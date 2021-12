Technip Energies remporte un contrat pétrochimique conséquent auprès de Borouge aux Emirats Arabes Unis

(Boursier.com) — Technip Energies a remporté un contrat conséquent d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) en consortium avec TARGET Engineering auprès d'Abu Dhabi Polymers co. Ltd. (Borouge), une joint-venture entre ADNOC et Borealis, pour la construction d'une nouvelle unité de craquage d'éthane, qui sera intégrée au complexe pétrochimique Borouge 4 à Ruwais, aux Émirats Arabes Unis.

Le contrat a été signé par SE Dr. Sultan Al Jaber, Ministre de l'Industrie et des Technologies Avancées, Directeur général du Groupe ADNOC et Président d'Abu Dhabi Polymers Co Ltd. (Borouge), et le Directeur général de Technip Energies Arnaud Pieton, en présence de Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, et président du conseil d'administration de la Compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (ADNOC) et du Président de la République française, Emmanuel Macron lors de la visite de la délégation française aux Emirats Arabes Unis.

Ce contrat EPC porte sur la livraison d'une nouvelle unité de craquage d'éthane de plus de 1500 KTA, basée sur la technologie propriétaire de Technip Energies. Le nouveau complexe Borouge 4 sera situé dans la zone industrielle de Ruwais à Abu Dhabi. Il est considéré comme l'un des projets stratégiques majeurs pour permettre à ADNOC d'atteindre son objectif de croissance, ce qui maintiendrait sa part de marché actuelle sur le marché en croissance des polyoléfines.

Ce contrat est le résultat de la bonne exécution du FEED(3) compétitif, reflétant l'approche sélective de Technip Energies d'intervenir très en amont de toute stratégie de développement. Cela illustre également la stratégie de croissance de TARGET visant à coopérer avec les principaux donneurs d'ordre internationaux pour des projets dans le pays.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été sélectionnés par Borouge à la fois en tant que fournisseur de technologie et contractant EPC, pour ce projet qui réaffirme le leadership de longue date de Technip Energies dans l'exécution de projets d'éthylène et d'intégration technologique. Ce contrat est aussi pour nous une reconnaissance de notre forte présence à Abu Dhabi depuis plus de quatre décennies et de notre engagement à renforcer le tissu économique du pays. Les compétences et la connaissance des usines d'oléfines de l'équipe Borouge, combinées avec l'expertise de Technip Energies dans la technologie et l'exécution de projets ont conduit à une conception efficace et à un modèle économique optimisé du projet. Nous évaluerons également l'empreinte carbone du craqueur d'éthane Borouge 4 afin de minimiser les futures émissions de CO2, reflétant l'ambition commune de Borouge et Technip Energies d'accélérer la transition vers un avenir bas carbone".